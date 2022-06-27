Зеленский: Украина готова ответить «ударом» на возможную угрозу со стороны Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

«Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы — удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», — приводит ТАСС ответ Зеленского на вопрос о возможности угрозы для Украины со стороны Приднестровья.

Украинский президент подчеркнул необходимость избежания дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что беспилотник выпустил два снаряда по территории автопарка подразделения миротворческого контингента в непризнанном Приднестровье.

Глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев в эфире «России 24» заявил, что в Тирасполе не исключают возможной причастности Киева к диверсии во Владимировке, где беспилотник сбросил взрывные устройства.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки вовлечения Приднестровской Молдавской Республики в конфликт на Украине.