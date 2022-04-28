В МИД России осудили попытки вовлечения Приднестровья в конфликт на Украине

Москва осуждает попытки вовлечения непризнанной Приднестровской Молдавской республики в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине», — сообщила она на брифинге.

Также в МИД подчеркнули, что обстановку на Левобережье Днестра надёжно контролируют совместные миротворческие силы.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, чтобы ликвидировать её.