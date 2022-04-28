В ЛНР заявили о возможной подготовке Западом провокаций для ликвидации Приднестровья
- Legion-Media
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Я думаю, скорее всего, МI6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдавии, чтобы Молдавия вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье», — сказал Киселёв.
Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.