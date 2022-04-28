В ЛНР заявили о возможной подготовке Западом провокаций для ликвидации Приднестровья

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что разведки США и Великобритании могут планировать провокации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, чтобы ликвидировать её.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я думаю, скорее всего, МI6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдавии, чтобы Молдавия вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье», — сказал Киселёв.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.