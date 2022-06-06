В Приднестровье сообщили об обстреле миротворцев с беспилотника

Беспилотник выпустил два снаряда по территории автопарка подразделения миротворческого контингента в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

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«На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населённого пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5», — говорится в заявлении. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки вовлечения Приднестровской Молдавской республики в конфликт на Украине.