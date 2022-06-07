В Приднестровье допустили причастность Украины к диверсии во Владимировке

В Приднестровье не исключают возможной причастности Киева к диверсии во Владимировке, где беспилотник сбросил взрывные устройства, заявил глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев в эфире «России 24».

Он отметил, что населённый пункт находится достаточно близко к украинской границе.

По словам Игнатьева, судя по сигналам и признакам, дрон прибыл с территории Украины.

«Не исключено. Весьма вероятно», — цитирует ответ Игнатьева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что беспилотник выпустил два снаряда по территории автопарка подразделения миротворческого контингента в непризнанном Приднестровье.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки вовлечения Приднестровской Молдавской республики в конфликт на Украине.