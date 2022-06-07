В Приднестровье допустили причастность Украины к диверсии во Владимировке
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Он отметил, что населённый пункт находится достаточно близко к украинской границе.
По словам Игнатьева, судя по сигналам и признакам, дрон прибыл с территории Украины.
«Не исключено. Весьма вероятно», — цитирует ответ Игнатьева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что беспилотник выпустил два снаряда по территории автопарка подразделения миротворческого контингента в непризнанном Приднестровье.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки вовлечения Приднестровской Молдавской республики в конфликт на Украине.