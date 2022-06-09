«Ошибочная и опасная стратегия»: к чему может привести реализация планов по слиянию Молдавии и Румынии

Страны Запада всё активнее толкают Молдавию к сотрудничеству с НАТО, невзирая на закреплённый в конституции государства нейтральный статус. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что власти республики готовят её военное и политическое присоединение к Румынии. Это будет сделано вопреки мнению граждан, считает политик. По словам экспертов, подобный сценарий действительно рассматривается в Кишинёве. Поводом для поглощения Румынией Молдавии может стать «российская угроза», а также безвыходная ситуация в молдавской экономике. Такое слияние стран способно запустить опасные процессы в регионе, полагают аналитики.

С началом российской специальной военной операции (СВО) западные страны всё активнее подталкивают Кишинёв к более тесному сотрудничеству с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге 8 июня. Эта активность подразумевает передачу молдавской стороне вооружений, пояснила она.

«Укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства, но вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этой задаче, равно как и соответствовать нейтралитету страны», — подчеркнула Захарова, напомнив, что нейтралитет зафиксирован в молдавской конституции.

Мария Захарова также прокомментировала одобренный правительством Молдавии законопроект о границе, согласно которому к защите рубежей республики могут привлекаться иностранцы. Кроме того, документ предусматривает создание правовых условий для работы в стране миссии агентства пограничной и береговой охраны ЕС FRONTEX (Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) для управления потоками украинских беженцев.

«Хочется надеяться, что этим всё и ограничится, будем внимательно следить за деятельностью данной структуры в Молдавии», — отметила Захарова.

Мария Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Напомним, законопроект, о котором идёт речь, правительство Молдавии одобрило 18 мая. Как заявила тогда глава МВД страны Анна Ревенко, принимаемые меры должны лишь обеспечить работу на границах Молдавии с Украиной и Румынией сотрудников FRONTEX.

Однако Кишинёв обсуждает и возможность поставок летальных вооружений из стран Евросоюза. Об этом в начале июня сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. По её словам, пока переговоры находятся на уровне «предварительных дискуссий» — молдавская сторона пока не решила, нуждается ли в таком вооружении.

«Антироссийская истерия»

Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон убеждён, что действующий президент страны Майя Санду «и её внешние хозяева» идут сейчас по украинскому сценарию, намеренно провоцируя дестабилизацию в регионе.

«На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал Додон в Telegram-канале 8 июня.

Это будет сделано «без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам», уверен экс-президент Молдавии. По его словам, сейчас для Молдавии готовится «техническое и политико-военное объединение с соседней страной».

«Это очень ошибочная и опасная стратегия как для нашего народа, так и для тех, кто пытается её внедрить», — подчеркнул лидер молдавских социалистов.

Граница Молдавии и Румынии

© AP Photo/Sergei Grits

Заявление Игоря Додона прокомментировали в Москве. Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не располагают детальной информацией относительно планов по объединению Молдавии и Румынии.

«С другой стороны, действительно, нам хорошо известно, что в Молдавии есть определённые силы, которые являются сторонниками не объединения, а, скорее, поглощения Молдавии со стороны Румынии», — добавил Песков.

Румынские политики заверяют, что в планы Бухареста входит лишь помощь Кишинёву в вопросе укрепления границ. Об этом ранее заявил спикер нижней палаты румынского парламента Марчел Чолаку во время брифинга по итогам переговоров с молдавским коллегой Игорем Гросу.

Также по теме Плоды недальновидности: как Молдавия пытается преодолеть энергетический кризис В столице Молдавии прошла акция протеста «Стоп Энергомор» против роста цен на газ, в которой приняли участие активисты оппозиционной...

«Молдавии не нужна военная помощь, конституция республики предусматривает нейтралитет. Но она нуждается в защите границ, и Румыния здесь может выступить в качестве щита для вашей страны», — заявил румынский политик.

При этом сама возможность объединения Румынии и Молдавии обсуждается молдавскими политиками — ранее к этому призвал молдавский экс-премьер Юрий Лянкэ. По его мнению, таким образом Молдавия получит военную защиту НАТО и ЕС.

«Это (объединение с Румынией. — RT) может произойти только при поддержке народа. Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдёт. Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель», — приводит РИА Новости слова президента Молдавии Майи Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

Факторы риска

Как напомнил в комментарии RT заведующий отделом Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов, на сегодняшний день более 1 млн молдавских граждан имеют паспорта Румынии — всего в стране проживают около 4 млн человек. При этом опросы показывают, что курс на слияние Молдавии и Румынии поддерживает только треть молдавского населения, отметил эксперт.

«Популярность подобных настроений будет зависеть от ситуации в экономике Молдавии, а также развития событий в зоне СВО на Украине. Многие эксперты называют действующее правительство Молдавии одним из самых некомпетентных за всю историю страны, экономическая ситуация складывается очень тяжёлая. Не исключено, что этот кризис спровоцирован искусственно и призван подтолкнуть Молдавию к интеграции с Румынией — чтобы у страны не оставалось иного выхода», — отметил Лавренов.

Майя Санду

AP

Формальным предлогом для объединения Молдавии и Румынии может стать приближение российской армии к границе с Приднестровьем со стороны Украины, полагает эксперт.

«Тогда в Кишинёве заговорят о необходимости обеспечить безопасность Молдавии путём слияния с Румынией. Разумеется, до этого может и не дойти, но такой вариант явно не исключается действующим молдавским правительством», — добавил Лавренов.

Ввиду подобных планов власти Молдавии заблаговременно постарались нейтрализовать своего политического оппонента — экс-президента страны Игоря Додона. 24 мая политик был задержан по обвинениям в коррупции, финансировании Партии социалистов за счёт преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. По решению суда, экс-президент дожидается конца расследования под домашним арестом. Политик заявляет, что все обвинения в его адрес имеют исключительно политические мотивы.

Игорь Додон

AP

Эксперты согласны с этой оценкой. По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, арест Додона — попытка действующего руководства страны устранить политического противника незаконными методами.

«Арест Додона — просто элемент неконкурентной борьбы в молдавской политике, где применяются уже даже такие грязные методы давления», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению Сергея Лавренова, обвинение Игоря Додона в государственной измене звучит смехотворно, поскольку он просто проводил разновекторную политику, поддерживал связи с Россией в интересах Молдавии.

«То, как сейчас власти Молдавии пытаются дискредитировать политического оппонента и его сторонников, явно позаимствовано ими из опыта соседней Румынии, где ранее именно так выдавливали всю оппозицию из политики», — пояснил эксперт.

Приднестровский пасьянс

Арест Игоря Додона последовал спустя месяц после обострения ситуации в Приднестровской Молдавской республике. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатомётов здание Министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе. На следующий день в посёлке Маяк Григориопольского района в результате взрывов были выведены из строя две самые мощные антенны Приднестровского радиотелецентра, которые ретранслировали российские радиостанции. Вскоре атаке подверглась воинская часть, расположенная в районе села Парканы.

Избирательный участок в Приднестровье

Legion-Media

Власти Молдавии обвинили в этих событиях некие «силы внутри региона», заинтересованные в дестабилизации обстановки. Вскоре Майя Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья, выступая на пленарном заседании Европарламента. По мнению президента Молдавии, российское присутствие якобы нарушает молдавский нейтралитет.

Эксперты считают, что попытки Кишинёва изменить статус-кво в случае с Приднестровьем грозят опасными последствиями для всего региона. Сейчас вокруг республики складывается очень напряжённая ситуация, усугубить которую могут попытки Молдавии объединиться с Румынией.

«Приднестровье может быть втянуто сразу в два конфликта. С одной стороны, напасть на республику может Украина, которая хотела бы нанести какой-то ущерб России. А в Приднестровье находится российский миротворческий контингент и склады вооружений. С другой — определённая угроза есть и со стороны Молдавии и Румынии. Самый негативный сценарий может привести к втягиванию в конфронтацию стран НАТО, в первую очередь Румынии. Так что ситуация складывается весьма нестабильная», — пояснил Константин Блохин.

В свою очередь, Сергей Лавренов считает, что любая попытка присоединения Молдавии к Румынии приведёт к окончательной потере молдавской стороной не только Приднестровья, но также Гагаузии и ряда районов современной Молдавии.

«Напомню, что ещё в 2014 году по итогам проведённого в Гагаузии референдума было решено, что регион имеет право на самоопределение в случае резкого изменения акцентов и направленности внешней политики Кишинёва. Поэтому попытки объединиться в одно государство с Румынией могут дорого обойтись Молдавии», — подытожил эксперт.