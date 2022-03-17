«По сути, мы один народ»: как и почему простые жители Приднестровья помогают беженцам с Украины

За последние две с половиной недели в Приднестровье зарегистрировались больше 17 тыс. иностранных граждан. Практически все они приехали с Украины. Кто-то проследовал транзитом, кто-то остался в регионе. Беженцы расположились у друзей и родственников или в пунктах размещения, есть те, кто снял квартиру. Десяткам семей приднестровцы бесплатно отдали своё жильё, хозяева сами покрывают коммунальные платежи. Корреспондент RT выяснил, как приднестровские волонтёры встречают украинских беженцев на границе и помогают им с дальнейшим размещением.

В Приднестровье не стреляют

С конца февраля жители Украины массово спешат покинуть страну. Большинство из них стремится в Польшу и другие приграничные европейские страны. Однако десятки тысяч украинцев решили переждать непростые времена, уехав на время в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Их не пугает присутствие в Приднестровье российских миротворцев и контингента российских войск, охраняющего склады вооружений и боеприпасов бывшей 40-й армии — люди прекрасно понимают, что они не представляют для них никакой угрозы, а власти региона, зажатого между Молдавией и Украиной, занимают подчёркнуто нейтральную позицию. При этом никому не отказывая в помощи.

Украинцы в Приднестровье постепенно осваиваются. Восемьсот детей уже ходят здесь в садики и школы — русские и украинские. Половина из них записалась в творческие кружки и спортивные секции. Люди устраиваются на работу — в городе Бендеры в кафе теперь есть посудомойка и грузчик с Украины. В службе такси — водитель. В соцсетях девушка — мастер по наращиванию ресниц с дипломом предлагает свои услуги.

Беженцы с Украины ждут транспорт в Приднестровье

© Владимир Маврин

Украинцы признаются, что не хотели бы здесь долго засиживаться. Но главное, по их словам, — в Приднестровье не стреляют, есть жильё, школы и работа. И нет никаких языковых проблем. По Конституции в ПМР сразу три официальных языка — русский, молдавский и украинский.

Многие люди смогли остаться здесь благодаря волонтёрам. Многие беженцы, спешно пересекая границу Украины с Приднестровьем или Молдовой, даже не знали, куда им ехать дальше. На другой стороне границы их встречали простые жители, которых происходящие события не оставили равнодушным. Они предлагали людям помощь с транспортом и размещением.

В Приднестровье беженцам помогают и на государственном уровне. Всем желающим предоставляют жильё, бесплатно кормят и лечат. Некоторые, пожив в Молдове, приезжают в Приднестровье и рассказывают — условия несопоставимы.

В Кишинёве пришлось спать в помещении выставочного центра или в огромном зале для спортивных игр — в окружении сотен других беженцев. Среди них были и люди с явными признаками коронавируса. В Приднестровье же украинцам дают отдельные комнаты в санаториях и гостиницах.

«Меня расстроило, что людей дезинформируют»

Житель Тирасполя Владислав прочитал в интернете о большом потоке беженцев и поехал на своём транспорте в Первомайск. Это приднестровский посёлок городского типа рядом с украинской границей. На противоположной стороне — контрольно-пропускной пункт «Кучурган». Сейчас Украина его закрыла. В Приднестровье въехать нельзя, а к себе украинские пограничники пускают только соотечественников.

Владислав в Первомайске помогал людям сориентироваться в незнакомой обстановке. Желающих отвозил в Приднестровье на своей машине.

Волонтёр из Тирасполя Владислав одним из первых начал привозить людей в Приднестровье с украинской границы

© Соцсети

— На третий день украинских событий был на границе, — рассказывает он RT. — Потом ездил неоднократно. В первый раз приехал в половине восьмого вечера. Люди шли целыми семьями. Тогда ещё через границу пропускали мужчин. Удивило, что было много иностранцев. В первый день, когда я приехал, был нескончаемый поток людей. Потом волнами — группы по 30—40 человек. Видимо, их не сразу выпускали. Многие были в панике.

— Кого вы подвезли первыми?

— Подошла ко мне девушка с ребёнком 12—13 лет. Они из Николаевской области. Спросили, как им добраться до ближайшего населённого пункта. Рассказали, что им негде ночевать. Я их отвёз в Днестровск. Этот город совсем рядом, там беженцев уже принимали в санатории. Хорошие условия, им понравилось. До Первомайска добирались они очень тяжело. Из Николаева до Одессы на поезде. Из Одессы до Кучургана попутками. А последние километров пять шли пешком.

— Что рассказывали люди, которых вы везли от границы?

— Некоторые были очень испуганы. Украинские пограничники говорили всем, кто переходит границу: «Из рук волонтёров ничего не берите. Продукты или вода могут быть отравлены». А ещё говорили, чтобы здесь в Приднестровье были осторожны. Потому что в Первомайске стоит танковая колонна российских войск и она готова двигаться на Одессу. Хотя ничего такого нет. Пришлось рассказывать людям, что это всё неправда.

— Кто-то поехал на границу за друзьями или родственниками. Но большинство просто помогало случайным людям. Зачем туда поехали вы?

— Даже не знаю, как сформулировать. Меня расстроило, что людей дезинформируют. Они как в вакууме. Украинцам говорят, что Приднестровье — это Россия и оно настроено агрессивно. Но наша помощь — жест доброй воли. Приднестровье хочет мира. А им такие вещи рассказывают! Говорят, что у нас чуть ли не людоеды. Я поехал туда показать, что мы обычные люди. Мы умеем помогать и сострадать. Приднестровцы добрые и мирные. У нас многонациональный край, мы не делим людей по паспортам.

Когда КПП в Кучургане закрыли, огромные очереди из беженцев стали выстраиваться в Паланке. Это село в Молдове, здесь находится пограничный переход Паланка — Маяки. Сейчас он ежедневно пропускает сотни украинцев в оба направления.

Палаточный городок в Паланке

© Владимир Маврин

«Теперь помогаем мы»

Александр из Бендер на днях ездил в Паланку — встретить украинских друзей. Семья большая, несколько человек поселились у него, другие у родственников. Девочка-пятиклассница уже ходит в бендерскую школу.

Те, кто был в Паланке в последние дни февраля, рассказывают — там царил настоящий хаос.

Люди теряли друг друга в толпе. Часами ждали транспорт, были потасовки за место в автобусе. Многие были без денег, не знали, уедут ли. Теперь на поиск машины, которая отвезёт по нужному направлению, уходит 10—15 минут. Людям с Украины бесплатно дают местные сим-карты. К таможенному пункту даже приезжают аниматоры. Веселят детей, раздают им конфеты.

— В соцсетях есть видео столпотворения в Паланке. Много людей, настоящая паника. Как всё выглядит вживую?

— Не сказать, что сейчас там паника, — рассказывает Александр. — Напряжение, конечно, ощущается, оно буквально витает в воздухе. Но всё достаточно хорошо организовано. Разбит палаточный лагерь в нескольких километрах от пограничного пункта пропуска. Машины к самому КПП не пускают, их оставляют в районе палаточного лагеря. Там есть стоянка. Ходят микроавтобусы. Они от пункта пропуска отвозят прибывших с Украины в лагерь, где идёт распределение людей по машинам — кто куда дальше следует. Мы захватили с собой семью из трёх человек. В дороге особо не общались, было видно, что людям не до разговоров. Привезли их в Бендеры, они переночевали и поехали в Кишинёв.

— Пока граница в Кучургане не закрылась, там было много добровольцев из Приднестровья, которые дежурили и предлагали беженцам свой транспорт. В Паланке они есть?

Сейчас с Украины в Приднестровье проехать нельзя. В обратном направлении пускают только граждан Украины

© Владимир Маврин

— Машин с приднестровскими номерами достаточно много. Их десятки. Водители поделены на группы, каждый отвечает за своё направление: Молдова, Румыния, Приднестровье.

— У тех, кто собирается в Паланке, есть какой-то общий чат или группа в соцсетях?

— Скорее всего, нет. Они договариваются на месте. Говорят, куда могут отвезти людей. И каждый ждёт на своем участке. Там стоят палатки — наливают чай, кофе. Есть еда.

— Беженцы в основном знают, куда им ехать дальше? Или выбирают маршрут в палаточном лагере?

— Большинство понимает, куда они едут. Многих на границе встречают родственники или друзья. Но есть и те, кто решает уже на месте, выясняет обстановку.

— Что, по-твоему, заставляет приднестровцев ехать за сотню километров, расходовать десятки литров бензина, тратить время? Кто-то и по несколько раз в день катается туда и обратно.

— В Приднестровье много украинцев, и Украина нам достаточно близка, как и Россия. И в культурном смысле, и родственные, дружеские связи большие. По сути, мы один народ. Люди пытаются проявить своё соучастие. Ну и помнят, что у нас 30 лет назад были боевые действия. И тогда Одесса первой принимала приднестровских беженцев. Давала кров, пропитание. Теперь помогаем мы.

«Мама, где мы сегодня будем спать?»

Житель Приднестровья Юрий — известный человек в байкерской тусовке. Как только наметился поток беженцев, его стали замечать у таможенного пункта Первомайск — Кучурган. Только вместо мотоцикла — автомобиль. Ведь туда помещается больше людей.

— Я живу совсем рядом с границей. И был там с первого дня, пока её не закрыли, — рассказывает Юрий. — Потом стал ездить в Паланку. Многие беженцы не знали, куда им податься. Уезжали с Украины в никуда. Я им объяснял, что в Приднестровье хорошие условия. Дают отдельные комнаты с душем, туалетом. Тепло, кормят, всё бесплатно. Мамам с детьми — подгузники, туалетные принадлежности. Многие соглашались ехать к нам, особенно те, кто с детьми.

— Большинство волонтёров возят людей от границы или обратно. Вы же добрались аж до Румынии. Как там оказались?

— Были четыре семьи, им позвонили из посольства. У них гражданство европейской страны. Им выделили борт. Мы с сыном забрали эти семьи и отвезли их в Бухарест. Я сижу в чате одесситов, и как раз тогда один моряк там написал, что летит из Дубая в Бухарест. И не знает, как оттуда добраться домой, в Одессу. Я сына отправил обратно в Приднестровье, а сам остался на ночь в Румынии. Утром моряка забрал и отвёз к украинской границе. Он вернулся домой в Одессу.

— Подсчитывали, сколько людей перевезли за эти дни?

— Нет, но думаю, что не один десяток. Я возил до начала этой недели. В день — пять-шесть человек минимум.

— Бывало ли так, что беженцы не могли найти себе ночлег?

— Однажды поздно вечером подобрали большую семью — восемь человек. Привёз их к себе домой. Они разместились все в одной комнате. Переночевали, а утром уехали. Позвонил утром в наш оперативный штаб, нашёл им места в пунктах размещения.

— Каких-то особенных, колоритных беженцев встречали?

— Да, вьетнамцев. Они граждане Украины. Есть вид на жительство. В Одессе они 30 лет, но всё равно очень плохо разговаривают по-русски. Только дети хорошо общаются. Встретили их большую группу в Паланке. Они не знали, куда ехать. У них очень крепкие семейные связи, поэтому не хотели разделяться. Им предложили места в трёх населённых пунктах. Они отказались, сказали — лучше в одной комнате, но все вместе. Всё равно где. Мы их повезли в пансионат в Днестровск, они были очень довольны. Прожили там неделю. Потом мы их отвезли на самолёт. Они уже во Вьетнаме. Прислали видео, говорят: это наш дом, здесь спокойно.

— С людьми в дороге общаетесь? Или они обычно молчат?

— Люди рассказывают, что очень боятся. Все в стрессовом состоянии. Бросаешь всё, что было дома, и уезжаешь в неизвестность. У кого-то есть деньги, у кого-то нет даже на еду. Последнюю семью вёз — две женщины и трое детей.

Самое грустное — когда дети в дороге спрашивали: «Мама, где мы сегодня будем спать?» А она: «Мы сегодня не будем прятаться». Они четыре дня жили на подземной парковке. Рассказывают, было очень холодно и страшно. Потом их пустили на автомойку.

— Почти три недели в разъездах, не одна тысяча километров суммарно. Денег на бензин хватает?

Глава байкерского клуба Юрий за две недели отвёз десятки беженцев в Приднестровье, Молдавию и Румынию

© Соцсети

— Сперва хватало, потом они закончились. Моя работа связана с Украиной, сейчас остался без неё. Были сбережения, тратил все на бензин. Но мой мотоклуб выделил мне деньги. Чтобы я дальше продолжал ездить.

— Если дальше понадобится ваша помощь, снова откроют КПП у Кучургана, — продолжите помогать?

— Конечно. Мы всегда этим занимаемся. Мы — это мотоклуб «Викинг». Есть детский дом в селе Глиное, ему много помогаем. Мы неравнодушные люди.

Автоволонтёрство в Приднестровье переживает небывалый подъём. В соцсетях и мессенджерах несколько чатов, где водители обсуждают, когда будут дежурить на границе, сколько пассажиров могут к себе взять. Многие ждут у КПП конкретных беженцев, с которыми заранее договорились о помощи.

Точных цифр нет, но волонтёры говорят, что с конца февраля водители безвозмездно подвезли больше тысячи украинцев. Они продолжают нести свой дневной и ночной дозор у границы в Паланке — дежурят круглосуточно и готовы бесплатно отвезти беженцев в любую точку Приднестровья и Молдовы. Просто потому что им нужна помощь.