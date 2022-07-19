Стремоусов сообщил, что почти все ДРГ в Херсонской области уничтожены

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Почти все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Херсонской области уничтожены, а их пособники находятся в тюрьмах, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что почти все ДРГ в Херсонской области уничтожены
  • РИА Новости

«Касательно ДРГ, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах. И самое важное, мы наведём порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберёмся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов также призвал киевские власти «забыть про регион» и «никогда не вспоминать» о нём.

Он сообщил, что Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны после учащения ракетных обстрелов со стороны ВСУ.

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