ФСБ сделала предостережение россиянину за перевод денег украинскому фонду «Вернись живым»

Сотрудники УФСБ по Москве и Московской области выявили россиянина, который перевёл деньги зарегистрированному на Украине фонду «Вернись живым».

«С учётом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК («Госизмена»), 1 июля органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», — сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

В конце февраля российская Генеральная прокуратура предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России.

В ведомстве напомнили, что ВС России проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР.

«Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству... направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

По данной статье предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.