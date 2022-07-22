В Крыму задержан намеревавшийся воевать за Украину житель Петербурга

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Республики Крым задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины», — цитирует «Крыминформ» Варламову.

Отмечается, что мужчина прошёл ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

В его отношении заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 208 (покушение на участие в незаконном вооружённом формировании) УК России.

30 мая стало известно, что в Крыму задержан гражданин Украины по подозрению в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана».