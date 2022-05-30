В Крыму задержан украинец по подозрению в причастности к «батальону Челебиджихана»
- РИА Новости
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, пишет ТАСС.
Как уточнила пресс-служба ФСБ, подозреваемый — гражданин Украины 1989 года рождения.
«Подозревается в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ФСБ сообщила о задержании участника украинского незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» на территории Республики Крым.