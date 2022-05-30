В Крыму задержан украинец по подозрению в причастности к «батальону Челебиджихана»

Короткая ссылка
В Крыму задержан гражданин Украины по подозрению в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», сообщили в ФСБ.
В Крыму задержан украинец по подозрению в причастности к «батальону Челебиджихана»
  • РИА Новости

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, пишет ТАСС.

Как уточнила пресс-служба ФСБ, подозреваемый — гражданин Украины 1989 года рождения.

«Подозревается в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФСБ сообщила о задержании участника украинского незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» на территории Республики Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить