В Крыму задержан украинец по подозрению в причастности к «батальону Челебиджихана»

В Крыму задержан гражданин Украины по подозрению в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», сообщили в ФСБ.

РИА Новости