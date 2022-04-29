ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона

Жителя Херсонской области, участника украинского незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», задержали на территории Республики Крым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России.

«Задержан житель Херсонской области 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По информации следствия, задержанный, находясь на территории Украины, добровольно вступил в ряды запрещённого нацбатальона в 2016 году.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём.

Ранее при въезде в Крым ФСБ задержали участника украинского вооружённого формирования из Мариуполя.