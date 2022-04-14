При въезде в Крым задержан участник украинского вооружённого формирования из Мариуполя

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ФСБ совместно с пограничниками задержали при попытке въехать в Россию через границу в Крыму под видом беженца из Мариуполя участника украинского незаконного вооруженного формирования.
При въезде в Крым задержан участник украинского вооружённого формирования из Мариуполя
  • РИА Новости

Об этом сообщили «Крыминформ» в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Со слов задержанного, он познакомился с полковником запаса ВСУ, который предложил ему вступить в незаконную группу для обороны Мариуполя. 

«14 марта обстрелы в Мариуполе стали интенсивнее, мы решили выбираться из города... Я выехал на своём автомобиле с матерью в сторону Бердянска, а далее — в сторону Крыма», — пояснил задержанный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

9 апреля сообщалось, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан участник запрещённого вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», который пытался въехать на территорию Крыма.

Ранее в Крыму был задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший у себя дома самодельное взрывное устройство

Кроме того, у него нашли «видеоматериалы радикального содержания» и переписку с членами украинских националистических батальонов.

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