При въезде в Крым задержан участник украинского вооружённого формирования из Мариуполя
- РИА Новости
Об этом сообщили «Крыминформ» в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
Со слов задержанного, он познакомился с полковником запаса ВСУ, который предложил ему вступить в незаконную группу для обороны Мариуполя.
«14 марта обстрелы в Мариуполе стали интенсивнее, мы решили выбираться из города... Я выехал на своём автомобиле с матерью в сторону Бердянска, а далее — в сторону Крыма», — пояснил задержанный.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
9 апреля сообщалось, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан участник запрещённого вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», который пытался въехать на территорию Крыма.
Ранее в Крыму был задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший у себя дома самодельное взрывное устройство.
Кроме того, у него нашли «видеоматериалы радикального содержания» и переписку с членами украинских националистических батальонов.