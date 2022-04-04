В Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший взрывное устройство

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В Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший у себя дома самодельное взрывное устройство, сообщило крымское управление ФСБ.
В Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший взрывное устройство
  • РИА Новости

«Задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ», — заявили в ведомстве.

Житель Алушты 1982 года рождения у себя дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм.

«У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — сообщили в ФСБ.

Кроме того, у него наши «видеоматериалы радикального содержания» и переписку с членами украинских националистических батальонов.

«В отношении жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства», — цитирует РИА Новости ФСБ.

31 марта сообщалось, что в Крыму при попытке выехать на Украину задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина.

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