В Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший взрывное устройство

В Крыму задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший у себя дома самодельное взрывное устройство, сообщило крымское управление ФСБ.

«Задержан сторонник украинских неонацистов, причастный к незаконному хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ», — заявили в ведомстве.

Житель Алушты 1982 года рождения у себя дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм.

«У задержанного также обнаружены пистолет, тротил, порох, а также иные предметы, имеющие отношение к противоправной деятельности», — сообщили в ФСБ.

Кроме того, у него наши «видеоматериалы радикального содержания» и переписку с членами украинских националистических батальонов.

«В отношении жителя Алушты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства», — цитирует РИА Новости ФСБ.

31 марта сообщалось, что в Крыму при попытке выехать на Украину задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина.