В Крыму при попытке выезда на Украину задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина

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В Крыму при попытке выехать на Украину задержали сотрудничавшего с украинскими спецслужбами россиянина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
В Крыму при попытке выезда на Украину задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

Как установили в ФСБ, мужчина 1971 года рождения проходил службу в Донецкой Народной Республике, а в последнее время проживал на территории Крыма.

По данным спецслужбы, он на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ.

«В марте 2022 года он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России», — сообщили в управлении Федеральной службы безопасности.

Ранее в ФСБ заявили, что в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб.

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