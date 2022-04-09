ФСБ задержала при въезде в Крым причастного к незаконному батальону украинца
- РИА Новости
«При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска «Джанкой» выявлен и задержан гражданин Украины, 1988 г. р., причастный к деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», — цитирует заявление спецслужбы ТАСС.
Отмечается, что соответствующими органами уже возбуждено уголовное дело в отношении участника украинского незаконного вооружённого формирования.
Ранее сообщалось, что в Ялте задержали хакера, состоящего в украинских интернет-сообществах и причастного к атакам на российские информационные ресурсы.
4 апреля в Крыму был задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший у себя дома самодельное взрывное устройство.
Кроме того, у него нашли «видеоматериалы радикального содержания» и переписку с членами украинских националистических батальонов.