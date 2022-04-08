В Ялте задержали действовавшего по заданию украинских кураторов хакера
- Gettyimages.ru
- © DaryaDanik
«Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы России», — приводит сообщение управления ФСБ РИА Новости.
Отмечается, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года задержанный осуществил компьютерные атаки на сайты российских СМИ и кредитных организаций.
По данным ФСБ, 29-летний ялтинец получал от кураторов с Украины конкретные инструкции и указания по блокировке отдельных веб-ресурсов.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали RT, что в марте число зафиксированных DDoS-атак на российские компании на 54% было больше, чем в феврале.