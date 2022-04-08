В Ялте задержали действовавшего по заданию украинских кураторов хакера

Короткая ссылка
В Ялте задержали хакера, состоящего в украинских интернет-сообществах и причастного к атакам на российские информационные ресурсы. Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по республике.
В Ялте задержали действовавшего по заданию украинских кураторов хакера
  • Gettyimages.ru
  • © DaryaDanik

«Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы России», — приводит сообщение управления ФСБ РИА Новости

Отмечается, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года задержанный осуществил компьютерные атаки на сайты российских СМИ и кредитных организаций.

По данным ФСБ, 29-летний ялтинец получал от кураторов с Украины конкретные инструкции и указания по блокировке отдельных веб-ресурсов.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали RT, что в марте число зафиксированных DDoS-атак на российские компании на 54% было больше, чем в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить