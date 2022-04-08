В Ялте задержали действовавшего по заданию украинских кураторов хакера

В Ялте задержали хакера, состоящего в украинских интернет-сообществах и причастного к атакам на российские информационные ресурсы. Об этом информирует пресс-служба управления ФСБ по республике.

«Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы России», — приводит сообщение управления ФСБ РИА Новости.

Отмечается, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года задержанный осуществил компьютерные атаки на сайты российских СМИ и кредитных организаций.

По данным ФСБ, 29-летний ялтинец получал от кураторов с Украины конкретные инструкции и указания по блокировке отдельных веб-ресурсов.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали RT, что в марте число зафиксированных DDoS-атак на российские компании на 54% было больше, чем в феврале.