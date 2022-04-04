В «Лаборатории Касперского» рассказали о DDoS-атаках на российские компании

В «Лаборатории Касперского» рассказали RT, что в марте число зафиксированных DDoS-атак на российские компании на 54% было больше, чем в феврале.

«Телеметрия «Лаборатории Касперского» действительно отмечает рост DDoS атак на российские компании — в конце IV квартала 2021 года мы уже фиксировали рекордные для того времени показатели активности злоумышленников, но нынешние цифры значительно превосходят их», — заявили в компании.

Отмечается, что «в марте 2022-го было зафиксировано на 54% больше DDoS-атак, чем месяцем ранее».

В «Лаборатории Касперского» объяснили это тем, что к киберпреступникам с большим опытом и современным набором инструментов присоединилось большое количество непрофессиональных хактивистов.

Также сообщается, что чаще всего нападениям подвергались компании в финансовом секторе, прежде всего банки — на них пришлось 35% таких инцидентов.

«Большая нагрузка традиционно пришлась на государственные органы и образовательные учреждения, чья доля в общем объёме зафиксированных атак составила 33% и 9%, соответственно», — заявили в компании.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского» писала, что в марте 2022-го число DDoS-атак на российские компании выросло в полтора раза по сравнению с февралём и в восемь раз — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.