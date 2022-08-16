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Украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП от Курской АЭС

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Украинские диверсионные группы 4, 9 и 12 августа подорвали в Курчатовском районе Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередач, которые питают Курскую АЭС.
Украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП от Курской АЭС
  • РИА Новости

«Украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач... через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения — как региона, так и соседних субъектов страны», — приводит РИА Новости заявление ФСБ России.

Инцидент стал причиной нарушения технологического процесса функционирования АЭС. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Теракт», усилена охрана объектов.

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.

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