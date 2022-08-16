Украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП от Курской АЭС

Украинские диверсионные группы 4, 9 и 12 августа подорвали в Курчатовском районе Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередач, которые питают Курскую АЭС.

«Украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач... через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения — как региона, так и соседних субъектов страны», — приводит РИА Новости заявление ФСБ России.

Инцидент стал причиной нарушения технологического процесса функционирования АЭС. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Теракт», усилена охрана объектов.

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.