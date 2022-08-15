Подготовка велась под контролем спецслужб Украины: ФСБ предотвратила подрыв нефтепровода в Волгоградской области
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В Волгоградской области в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооружённое сопротивление два гражданина Российской Федерации, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)», — говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы изъяли на месте преступления самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.
По данным ФСБ, за организацию диверсионно-террористического акта отвечали члены «Реструкта»: гражданин РФ Андрей Чуенков, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», а также военнослужащий националистического батальона «Азов»* украинец Юрий Ионов, имеющий близкую связь с его основателем Андреем Билецким. Свою деятельность Чуенков и Ионов осуществляли под контролем украинских спецслужб.
«Органами безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по пресечению преступной деятельности Андрея Чуенкова и Юрия Ионова, а также розыску их пособников на территории России», — подчеркнули в ФСБ.
Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, в 2017 году был осуждён на десять лет за нападения на людей, которых он считал педофилами и наркоторговцами. Он покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска в сентябре 2020 года.
Планируемые СБУ попытки совершения терактов в РФ
За последний месяц предотвращено несколько попыток со стороны представителей Украины совершить действия террористической направленности на территории РФ.
18 июля ФСБ выявила гражданина Украины, прибывшего в Россию в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки СБУ по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области военной техники ВС РФ.
22 июля в Крыму задержали 35-летнего петербуржца, который намеревался незаконно пересечь госграницу для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины. В отношении него заведено уголовное дело по статье о покушении на участие в незаконном вооружённом формировании.
25 июля сотрудники ФСБ пресекли попытку угона российских боевых самолётов. Данную операцию спланировали представители военной разведки Украины, а курировали спецслужбы стран НАТО.
29 июля в Липецке был предотвращён теракт, который готовили боевики группы, созданной «Правым сектором»** под патронажем СБУ. Злоумышленники — трое украинских граждан: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины — планировали подорвать самодельное взрывное устройство в условиях большого скопления людей на автостанции «Сокол» в Липецке.
5 августа в Черкесске задержали местного жителя, гражданина РФ 1992 года рождения, являющегося приверженцем неонацистской идеологии. Он действовал под патронажем «Правого сектора» и намеревался устроить теракты в прокуратуре и военкомате Карачаево-Черкесской Республики.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).