Подготовка велась под контролем спецслужб Украины: ФСБ предотвратила подрыв нефтепровода в Волгоградской области

ФСБ предотвратила теракт на территории Волгоградской области. Силовики не позволили злоумышленникам, которые действовали под контролем украинских спецслужб, подорвать нефтепровод. По данным ведомства, за организацию подрыва отвечали члены праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем. На месте преступления было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

В Волгоградской области в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооружённое сопротивление два гражданина Российской Федерации, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы изъяли на месте преступления самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

По данным ФСБ, за организацию диверсионно-террористического акта отвечали члены «Реструкта»: гражданин РФ Андрей Чуенков, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», а также военнослужащий националистического батальона «Азов»* украинец Юрий Ионов, имеющий близкую связь с его основателем Андреем Билецким. Свою деятельность Чуенков и Ионов осуществляли под контролем украинских спецслужб.

«Органами безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по пресечению преступной деятельности Андрея Чуенкова и Юрия Ионова, а также розыску их пособников на территории России», — подчеркнули в ФСБ.

Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, в 2017 году был осуждён на десять лет за нападения на людей, которых он считал педофилами и наркоторговцами. Он покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска в сентябре 2020 года.

Планируемые СБУ попытки совершения терактов в РФ

За последний месяц предотвращено несколько попыток со стороны представителей Украины совершить действия террористической направленности на территории РФ.

18 июля ФСБ выявила гражданина Украины, прибывшего в Россию в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки СБУ по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области военной техники ВС РФ.

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22 июля в Крыму задержали 35-летнего петербуржца, который намеревался незаконно пересечь госграницу для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины. В отношении него заведено уголовное дело по статье о покушении на участие в незаконном вооружённом формировании.

25 июля сотрудники ФСБ пресекли попытку угона российских боевых самолётов. Данную операцию спланировали представители военной разведки Украины, а курировали спецслужбы стран НАТО.

29 июля в Липецке был предотвращён теракт, который готовили боевики группы, созданной «Правым сектором»** под патронажем СБУ. Злоумышленники — трое украинских граждан: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины — планировали подорвать самодельное взрывное устройство в условиях большого скопления людей на автостанции «Сокол» в Липецке.

5 августа в Черкесске задержали местного жителя, гражданина РФ 1992 года рождения, являющегося приверженцем неонацистской идеологии. Он действовал под патронажем «Правого сектора» и намеревался устроить теракты в прокуратуре и военкомате Карачаево-Черкесской Республики.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).