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ФСБ предотвратила теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области

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ФСБ предотвратила в Волгоградской области готовившийся под контролем украинских спецслужб теракт на объекте нефтегазового комплекса. Двоих диверсантов нейтрализовали.

«Предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса», — заявили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что во время задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализовали двух граждан России, оказавших вооружённое сопротивление. По данным ФСБ, они входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт», которую создал видеоблогер неонацистского толка Максим Марцинкевич (известный как Тесак).

Как установили в ФСБ, организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» — гражданин России Андрей Чуенков 1986 года рождения, который участвует в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и украинец Юрий Ионов 1988 года рождения, который является военнослужащим нацбатальона «Азов»* и связан с лидером этой организации.

«Органами безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по пресечению преступной деятельности А. Чуенкова и Ю. Ионова, а также розыску их пособников на территории России», — заявили в ФСБ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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