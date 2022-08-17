ФСБ нейтрализовала законспирированную ячейку террористической группировки в Крыму

В ФСБ заявили, что в Джанкое и Ялте разгромлена законспирированная ячейка террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, координировавшаяся с Украины.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они занимались распространением на территории России террористической идеологии и вербовали в свои ряды местных мусульман. При обыске у них были найдены и изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали местного жителя Карачаево-Черкесии, который планировал устроить теракт в прокуратуре и военкомате и затем уехать на Украину.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.