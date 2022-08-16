Задержан сторонник «Правого сектора», планировавший поджог зданий на курортах Ставрополья

ФСБ России сообщила о задержании сторонника «Правого сектора»*, планировавшего поджог зданий на курортах Ставропольского края.

В частности, он планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В ходе обыска обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Задержанный арестован.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).