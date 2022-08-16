«Осуществляется розыск преступников»: ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами ЛЭП, ведущих к Курской АЭС

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые Курская АЭС осуществляет энергоснабжение объектов гражданской и социальной инфраструктуры региона и соседних субъектов РФ. ФСБ совместно с МВД ведёт розыск преступников и их возможных сообщников, охрана объектов усилена во взаимодействии с Росгвардией. Возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт». Наряду с этим в Ставропольском крае задержали местного жителя — сторонника экстремистской националистической организации «Правый сектор»*, который планировал поджечь административные здания региона.

Украинские диверсионные группы совершили подрывы линий электропередачи, связанных с Курской АЭС, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения — как региона, так и соседних субъектов страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные действия привели к нарушению технологического процесса функционирования атомной электростанции.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России осуществляется розыск преступников и их возможных сообщников. Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики», — подчеркнули в ФСБ.

Помимо этого, в Ставропольском крае силовики пресекли противоправную деятельность местного жителя, причастного к участию в деятельности экстремистской националистической организации «Правый сектор»*. Он планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

«Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания», — говорилось в пресс-релизе ЦОС ФСБ.

Задержанного заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Противодействие украинским националистам

15 августа ФСБ предотвратила диверсионно-террористический акт на территории Волгоградской области. Силовики не позволили двум злоумышленникам, которые действовали под контролем украинских спецслужб, подорвать нефтепровод. Их ликвидировали в связи с оказанием сопротивления при задержании. За организацию преступления отвечали члены праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем.

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5 августа в Черкесске был задержан местный житель, гражданин РФ 1992 года рождения. Он намеревался устроить теракты в прокуратуре и военкомате Карачаево-Черкесской Республики и действовал под патронажем «Правого сектора».

29 июля в Липецке задержали троих украинцев, планировавших подорвать самодельное взрывное устройство на автостанции «Сокол» в Липецке. Диверсанты входили в группу, созданную «Правым сектором» под патронажем СБУ.

25 июля пресечена попытка угона боевых самолётов ВС РФ. Операцию спланировали представители военной разведки Украины, а курировали спецслужбы стран НАТО.

22 июля был задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу в Крыму для вступления в незаконное вооружённое формирование на территории Украины. В отношении него заведено уголовное дело по статье о покушении на участие в незаконном вооружённом формировании.

18 июля сотрудниками ФСБ был выявлен гражданин Украины, прибывший в РФ в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки СБУ по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области военной техники ВС РФ.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).