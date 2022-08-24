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Патрушев заявил о стремлении Киева вывести террор против простых людей за пределы Украины

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении Киева вывести террор против простых людей за пределы Украины.
Патрушев заявил о стремлении Киева вывести террор против простых людей за пределы Украины
  • РИА Новости

«Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы украинских границ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Зеленского об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной новым звеном в цепочке лжи.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

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