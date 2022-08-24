Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дарьи Дугиной новым звеном в цепочке лжи
- РИА Новости
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что на украинской территории действует экстремистский сайт «Миротворец», в базе которого содержится Дарья Дугина с пометкой «ликвидирована», и после этого у Зеленского хватает духа говорить, что смерть Дугиной якобы «не интересует» Киев.
«И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка «ликвидирована». И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения — это очередное звено в цепочке лжи», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что убитая 20 августа российская журналистка Дарья Дугина «не интересует» Киев.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.