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Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дарьи Дугиной новым звеном в цепочке лжи

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала слова президента Украины Владимира Зеленского об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной новым звеном в цепочке лжи.
Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дарьи Дугиной новым звеном в цепочке лжи
  • РИА Новости

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что на украинской территории действует экстремистский сайт «Миротворец», в базе которого содержится Дарья Дугина с пометкой «ликвидирована», и после этого у Зеленского хватает духа говорить, что смерть Дугиной якобы «не интересует» Киев.

«И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка «ликвидирована». И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения — это очередное звено в цепочке лжи», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что убитая 20 августа российская журналистка Дарья Дугина «не интересует» Киев.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.

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