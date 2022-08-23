военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зеленский утверждает, что Дарья Дугина «не интересует» Киев

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что убитая 20 августа российская журналистка Дарья Дугина «не интересует» Киев.
Зеленский утверждает, что Дарья Дугина «не интересует» Киев
  • AP

Об этом он сказал, комментируя убийство девушки в Московской области.

«Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины», — отметил Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить