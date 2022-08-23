Зеленский утверждает, что Дарья Дугина «не интересует» Киев

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что убитая 20 августа российская журналистка Дарья Дугина «не интересует» Киев.

Об этом он сказал, комментируя убийство девушки в Московской области.

«Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины», — отметил Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство журналистки варварским преступлением, которому нет прощения.