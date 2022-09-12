ФСБ сообщила об аресте планировавшего теракты в Крыму агента СБУ

Агент Службы безопасности Украины, который планировал теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма, арестован. Об этом сообщили в крымском управлении ФСБ России.

«На территории Крыма был задержан один агент украинских спецслужб. Сторонник украинских националистов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли серию терактов, которые готовила Служба безопасности Украины, против властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

По данным службы, украинский агент руководил «деятельностью завербованных им источников из числа националистов».