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ФСБ пресекла серию терактов против чиновников из Херсонской области и Крыма

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Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов, которые готовила Служба безопасности Украины, против властей Херсонской области и членов правительства Крыма.
ФСБ пресекла серию терактов против чиновников из Херсонской области и Крыма
  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

«Пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что установлен сотрудник украинской спецслужбы, который руководил «деятельностью завербованных им источников из числа националистов».

Ранее в ФСБ сообщили, что в Ленинградской области предотвращён теракт на объекте Минобороны России.

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