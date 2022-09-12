ФСБ пресекла серию терактов против чиновников из Херсонской области и Крыма

Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов, которые готовила Служба безопасности Украины, против властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

«Пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что установлен сотрудник украинской спецслужбы, который руководил «деятельностью завербованных им источников из числа националистов».

Ранее в ФСБ сообщили, что в Ленинградской области предотвращён теракт на объекте Минобороны России.