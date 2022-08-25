В Калининграде задержали планировавшего теракт сторонника «Азова»
- РИА Новости
«Задержан местный житель... приверженец… организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ России и военнослужащих, а также аэропорта Храброво», — говорится в тексте официального заявления.
По данным ведомства, мужчина планировал совершить диверсию и сбежать.
В доме задержанного силовики обнаружили СВУ мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, агитационную литературу, символику запрещённой организации и переписку с активными участниками «Азова».
«Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело», — добавили в ФСБ.
Ранее МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона «Азов» Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военнослужащих.
Их включили в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.