ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса

ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — говорится в сообщении.

Был задержан россиянин, завербованный на Украине сотрудниками СБУ.

По данным ФСБ, у него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва.

Кроме того, были задержаны четыре россиянина — пособника украинских спецслужб, обеспечившие подготовку диверсии.

Ранее в ФСБ России сообщили об аресте агента Службы безопасности Украины, который планировал теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма.