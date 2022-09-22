ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса
- РИА Новости
Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — говорится в сообщении.
Был задержан россиянин, завербованный на Украине сотрудниками СБУ.
По данным ФСБ, у него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва.
Кроме того, были задержаны четыре россиянина — пособника украинских спецслужб, обеспечившие подготовку диверсии.
Ранее в ФСБ России сообщили об аресте агента Службы безопасности Украины, который планировал теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма.