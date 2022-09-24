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Рогов заявил о разработке США для ВСУ «самоубийственного» плана атаки через Днепр

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Пентагон разработал для украинских военных стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет «самоубийством» для армии Украины.

«Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к её реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и так далее», — рассказал он в беседе с «Украиной.ру».

По словам Рогова, военные прекрасно понимают, что данный план является «самоубийством» для армии.

В частности, речь идёт о форсировании реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта.

Рогов подчеркнул, что реализация этого плана закончится для ВСУ тысячами смертей.

«Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли паромную переправу через реку Днепр в Херсоне.

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