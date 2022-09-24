Рогов заявил о разработке США для ВСУ «самоубийственного» плана атаки через Днепр
«Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к её реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и так далее», — рассказал он в беседе с «Украиной.ру».
По словам Рогова, военные прекрасно понимают, что данный план является «самоубийством» для армии.
В частности, речь идёт о форсировании реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта.
Рогов подчеркнул, что реализация этого плана закончится для ВСУ тысячами смертей.
«Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», — констатировал он.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли паромную переправу через реку Днепр в Херсоне.