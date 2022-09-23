«Надеемся на гуманитарную помощь»: как живёт посёлок Боровая в Харьковской области, который держит оборону от ВСУ

Посёлок городского типа Боровая — один из населённых пунктов Изюмского района Харьковской области. Населённый пункт держит оборону и находится под контролем ВС РФ. Сейчас в посёлке нет электричества, а недавно прекратились и поставки продуктов из-за захвата ряда продовольственных баз. Но люди держатся — спасает сельское хозяйство и генераторы. RT пообщался с главой местной администрации Сергеем Агарковым, который остаётся в родном посёлке и помогает местным жителям.

— Боровая — один из населённых пунктов Изюмского района Харьковской области, который остаётся под контролем ВС РФ и держит оборону. Какая обстановка сейчас в Боровском районе?

— Мы держим оборону по Осколу, в районе Рубцов и в районе Купянска. ВСУ пытались заходить в промежутке между Боровой и Купянском, но эту группировку уничтожали.

Сейчас войска наши отошли от Изюма и от Купянска, так что недалеко от Боровой нас пытались бомбить из 120-мм миномёта. Прилёты были, но тут же прилетали «сушки» (военная авиация. — RT) и их быстренько накрывали.

— Сколько людей сейчас остаётся в Боровой?

— Сложно сказать, потому что люди, конечно, уезжают. У матерей с детьми, например, сейчас есть возможность уезжать и отдыхать в Краснодарском крае. До недавнего обострения мы отправляли деток туда в оздоровительный лагерь на море.

Несмотря на то что многие местные, конечно, побоялись и решили отсюда уехать, многие и остаются. С самого начала СВО в 38 сёлах нашего Боровского района оставалось около 10 тыс. человек. После обострения ситуации, понятное дело, пара тысяч человек выехали, осталось, скажем, 8 тыс.

— Как в Боровой со связью, с электричеством?

— Когда выезжаю из Боровой, сразу как отрезан, связи там нет. ВСУ в 2,5 км от Купянска перебили высоковольтную линию, а мы запитаны от Купянска.

И починить не выходит, потому что те техники, которые имеют право ремонтировать высоковольтную линию, как раз находятся там, куда зашли ВСУ.

Была попытка сделать резервную линию, но украинская сторона её тут же накрыла в нескольких местах, так что сейчас Боровая живёт только за счёт генераторов. Мы пытаемся завозить их побольше, чтобы люди могли хоть какой-то свет получать.

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— Как функционирует посёлок? Работают ли администрация, органы местного самоуправления?

— Администрация работает, причём у меня в Боровском районе работают и изюмские ребята, которые ранее работали в Изюмской городской администрации. Мы же одно территориальное управление — Изюмского района Харьковской области. Самые отважные и смелые оттуда сейчас со мной и помогают мне с эвакуацией местных жителей, с гуманитарной помощью.

— Работают ли больницы и школы?

— Школы в посёлке мы подготовили и собирались начать обучение 15 сентября. Всего в районе было готово четыре школы, две были в 90%-ной готовности, но, к сожалению, в связи с обострившейся ситуацией уроки там так и не начались.

У нас работает больница. Буквально на днях я больше часа беседовал с врачами, благодарил за помощь. Дело в том, что многим медикам Украина до сих пор платит зарплату — это делается специально, так называемые саботажные деньги.

Такие же выплаты делают некоторым учителям и директорам школ. Им платили просто за то, чтобы они сидели дома и отказывались преподавать по новой программе или, в случае с медиками, отказывались лечить людей.

— Какие социальные и гуманитарные проблемы стоят перед посёлком наиболее остро?

— Я обращался в МЧС, чтобы помогли с гуманитарной помощью, потому что скоро людям, которые здесь живут, будет попросту нечего есть. Раньше всё привозилось из Купянска, а теперь базы, которые там находились, перешли под контроль ВСУ.

Отправлять к нам машины с гуманитаркой из России опасно. Но я готов лично забрать гуманитарку и поеду за ней сам, если МЧС предоставит мне КамАЗы. Лишь бы людям передать эту помощь. Но пока этот вопрос повис в воздухе.

Ну и, как я уже говорил, нужно электричество. Если будут генераторы, мы сами сможем производить хлеб. И тогда станет уже полегче. Пока мы нормально держимся, потому что осень и у людей есть что-то на своих огородах: картошка, огурцы, перец... Но перед зимой придётся что-то придумывать, потому что иначе оставшийся народ начнёт голодать.

Так что мы надеемся на гуманитарную помощь, которую пока не можем получить из-за того, что слишком уж близко к нам проходят боевые действия.

— Расскажите про оборону района. Какой сейчас настрой у населения Боровой?

— Настроения среди населения разные. Ко мне, конечно, больше подходят люди, которые поддерживают Россию. Те, кто поддерживают Украину (а такие точно есть, нельзя этого недооценивать), в основном сидят по домам и общаться ни с кем не желают.

Понимаете, если бы вы посмотрели украинское телевидение, которое смотрят некоторые жители Боровой, вы бы сразу поняли, почему так происходит. Там работают высококлассные психологи, которые людям мозги за восемь лет промыли так, что теперь очень сложно донести до них правду. Но, поверьте, рано или поздно они своё мнение поменяют.

Что касается обороны: мы не можем всего наблюдать, но можем судить по тому, что нам рассказывают наши доблестные солдаты.

А вообще здесь много поселений, которые не находятся на линии соприкосновения. Естественно, они там выращивают своих курочек, разводят свинок, доят коров — жизнь продолжается. Людям, конечно, тяжеловато, ведь магазины не пополняются продуктами. Приходится выживать только на сельском хозяйстве.