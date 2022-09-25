Стремоусов: в результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне погиб экс-депутат Журавко
- РИА Новости
Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению», — цитирует его ТАСС.
25 сентября украинские военные нанесли удар по гостинице в Херсоне, в которой находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб и ещё восемь получили ранения.
Также стало известно об обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.