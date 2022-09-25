В ДНР сообщили о 60 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истёкшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.
Было выпущено 258 единиц различных боеприпасов, в результате чего повреждены 42 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб и ещё восемь получили ранения.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.