В ДНР сообщили о 60 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустили 258 единиц боеприпасов.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.

Было выпущено 258 единиц различных боеприпасов, в результате чего повреждены 42 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб и ещё восемь получили ранения.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.