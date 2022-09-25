военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ДНР сообщили о 60 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Короткая ссылка
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, выпустили 258 единиц боеприпасов.
В ДНР сообщили о 60 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.

Было выпущено 258 единиц различных боеприпасов, в результате чего повреждены 42 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб и ещё восемь получили ранения.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить