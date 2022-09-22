«В результате сложного переговорного процесса»: Минобороны РФ сообщило о возвращении 55 военных из украинского плена

55 военнослужащих из РФ, Донецкой и Луганской народных республик доставлены в Россию в ходе обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, всем военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Сейчас освобождённые военные находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

В Россию в результате обмена пленными с Украиной доставлены 55 военнослужащих ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказал он.

Представитель ведомства отметил, что «в настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России».

В результате переговоров с Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР

Всем освобождённым военнослужащим предоставили возможность связаться с родственниками.

«Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — заключил Игорь Конашенков.

«Фашизм присутствует на Украине»

Освобождённый из плена Вячеслав Старостин рассказал, в каких условиях их содержали на Украине.

«Фашизм присутствует на Украине. Издеваются, издеваются жёстко, насильно. Поначалу били, потом содержали... в подвале, жили на поддонах, спали на поддонах... Кормили... ну пусть два раза в день, чувство голода постоянное. Похудел, наверное, на 10 кг. Слава богу, меня обменяли. Я дома. Я очень доволен, благодарен тем людям, которые этим занимались. Дай бог сил, здоровья вернуться, дать им бой до самого конца и прекратить вот этот бардак, что там происходит», — сказал он.

В результате переговоров с Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР

Аналогичные свидетельства приводит Андрей Мащенко.

«В плену находился 14 дней. Условия содержания были очень плохие, хлеба нам почти вообще не хватало... Скотское отношение. Хлопцев то били, то издевались. То исподтишка ударит, то словами какими-то плохими говорит... Я не понимаю, как наши хлопцы вообще повыживали там, потому что людей надо было в госпиталь везти, а они их прям там, возле нас лечили, чего только не делали», — рассказал он.

В результате переговоров с Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР

В свою очередь, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что среди освобождённых есть и украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Напомним, согласно заявлению Киева Медведчук был задержан на Украине в апреле 2022 года.

Пушилин напомнил, что ранее при участии Медведчука были освобождены более 1 тыс. военных ДНР, попавших в плен.

«Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука были освобождены более 1 тыс. наших ребят, которые просто не выжили бы с учётом условий, в которых они содержались», — отметил Пушилин.

Ход спецоперации и обстановка на ЗАЭС

В ходе брифинга Игорь Конашенков также сообщил, что «киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции».

«В течение суток по городу Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены», — заявил Конашенков.

Игорь Конашенков

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме, добавил Игорь Конашенков.

В МО РФ также сообщили, что ВКС России поразили в районе населённого пункта Моначиновка Харьковской области живую силу и военную технику подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ.

«Уничтожены до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS», — указали в министерстве.

Российская авиация также нанесла удары по пунктам временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников «Иностранного легиона» в районе Запорожья. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники, уточнил Игорь Конашенков.

Помимо этого, ВС РФ нанесли ракетный удар по временному пункту дислокации 17-й танковой бригады и складу боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска.

В результате были уничтожены более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше 1 тыс. боеприпасов к миномётам.

Игорь Конашенков также сообщил об уничтожении трёх взводов американских гаубиц М777 в Днепропетровской области и взвода РСЗО HIMARS в Николаевской области.

В результате массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области 96-й батальон данного соединения полностью утратил боеспособность, а остатки его личного состава покинули район боевых действий.

Минобороны также сообщило о неудачной попытке форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области подразделениями 14-й механизированной бригады ВСУ, в результате чего противник потерял до 30 человек убитыми и шесть БМП.