Командир направил солдат на минное поле: в МО РФ назвали причину потери ВСУ более 200 человек за сутки под Херсоном

Потери подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области за сутки — более 200 человек и свыше 20 единиц техники. Такую информацию сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери украинской стороны обусловлены решением одного из командиров подразделений, который направил солдат в контратаку на минное поле. Ещё более 60 военнослужащих ВСУ убиты и ранены в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины.

Российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области, заявил в ходе брифинга в среду, 21 сентября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле», — сказал он.

Кроме того, противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными, а также четыре танка и восемь автомобилей в результате поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки на территории ДНР.

Помимо этого, высокоточным оружием ВКС России в районе Артёмовска (ДНР) поражён пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники.

Тем временем авиация, артиллерия и ракетные войска поразили восемь пунктов управления ВСУ на территории ДНР и Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс», а также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 147 районах. Также уничтожено 12 складов с боеприпасами и вооружением.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Средства ПВО за сутки сбили 11 беспилотников, в том числе один Bayraktar. В воздухе уничтожено 28 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 295 самолётов, 155 вертолётов, 2018 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевую машину РСЗО, 3405 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники.

Обстановка на ЗАЭС

В Минобороны также заявили, что ВСУ продолжили обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар. В частности, в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока станции.

Также на russian.rt.com В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ

Кроме того, украинская артиллерия нанесла удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции.

По данным Минобороны РФ, обстрел станции вёлся с с огневых позиций ВСУ в районе населённого пункта Марганец. Ответным огнём артиллерийские подразделения ВСУ подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остаётся в норме.

Спецназ Росгвардии и обстановка в Донбассе

Спецназ Росгвардии во время разведки на территории одного из населённых пунктов ДНР обнаружил позиции, склады боеприпасов, а также места размещения подразделений и техники ВСУ.

«Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям российской армии. В результате уничтожены до 30 националистов, восемь единиц автомобильной техники и склад боеприпасов», — заявили в ведомстве.

Кроме того, на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) задержаны два пособника ВСУ. Наряду с этим сотрудники Росгвардии изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы, в том числе несколько гранатомётов, снаряды к РСЗО «Град», артиллерийские и танковые снаряды, противотанковые и противопехотные мины, квадрокоптер, большое количество боеприпасов для стрелкового оружия и самодельное взрывное устройство.

Тем временем Народная милиция ДНР в среду утром заявила, что за прошедшие сутки в результате работы военнослужащих республики потери личного состава противника составили более 35 человек. Уничтожены две артиллерийские установки, один танк и четыре бронетранспортёра.

В свою очередь, в ЛНР заявили, что в ходе активных наступательных действий подразделений республики противник потерял до 40 человек личного состава, а также два танка, четыре бронетранспортёра и шесть единиц специальной автомобильной техники.