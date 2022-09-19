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В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ

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Подача электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область приостановлена из-за обстрелов украинскими военными линий на станции, по которым запитывался Херсон. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на директора «Херсоноблэнерго».
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению повреждённых линий», — говорится в сообщении.

Руководитель «Херсоноблэнерго» также рассказал о проработке планов по защите инфраструктуры города и о заключении договоров с охранными предприятиями. 

В субботу, 17 сентября, Минобороны России сообщило, что киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС.

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