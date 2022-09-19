В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ

Подача электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область приостановлена из-за обстрелов украинскими военными линий на станции, по которым запитывался Херсон. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на директора «Херсоноблэнерго».

«Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению повреждённых линий», — говорится в сообщении.

Руководитель «Херсоноблэнерго» также рассказал о проработке планов по защите инфраструктуры города и о заключении договоров с охранными предприятиями.

В субботу, 17 сентября, Минобороны России сообщило, что киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС.