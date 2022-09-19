В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению повреждённых линий», — говорится в сообщении.
Руководитель «Херсоноблэнерго» также рассказал о проработке планов по защите инфраструктуры города и о заключении договоров с охранными предприятиями.
В субботу, 17 сентября, Минобороны России сообщило, что киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Ранее в Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС.