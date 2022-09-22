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МО: в результате переговоров с Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР

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RT
В результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, Донецкой и Луганской народных республик.
МО: в результате переговоров с Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все возвращённые из украинского плена военные доставлены в Россию и находятся в медицинских учреждениях.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отказался вести диалог по обмену военнопленными с Донецкой и Луганской народными республиками.

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