военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Омбудсмен Украины Лубинец отказался вести переговоры об обмене пленными с ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отказался вести диалог по обмену военнопленными с Донецкой и Луганской народными республиками.
Омбудсмен Украины Лубинец отказался вести переговоры об обмене пленными с ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной — омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой... Я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР», — написал он в своём Тelegram.

В конце июня власти Донецкой Народной Республики и Украины провели обмен пленными. Стороны обменяли по 144 человека.

Ранее пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских вооружённых сил Вадим Агафонов заявил журналистам, что украинских военнослужащих готовили к нападению на Донбасс и Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить