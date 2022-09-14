Омбудсмен Украины Лубинец отказался вести переговоры об обмене пленными с ЛНР и ДНР

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отказался вести диалог по обмену военнопленными с Донецкой и Луганской народными республиками.

«Готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной — омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой... Я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР», — написал он в своём Тelegram.

В конце июня власти Донецкой Народной Республики и Украины провели обмен пленными. Стороны обменяли по 144 человека.

Ранее пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских вооружённых сил Вадим Агафонов заявил журналистам, что украинских военнослужащих готовили к нападению на Донбасс и Россию.