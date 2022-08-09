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Украинский военнопленный заявил, что ВСУ готовили к нападению на Донбасс

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Пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов заявил журналистам, что украинских военнослужащих готовили к нападению на Донбасс и Россию.

«Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс. Говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар», — приводит его слова РИА Новости.

Агафонов также рассказал, что, по словам украинских командиров, Запад будет поставлять Киеву вооружения в случае наступления в Донбассе.

Кроме того, по словам военнопленного, среди военнослужащих проводилась пропаганда о том, что Украине необходимо напасть на Россию, чтобы «отвоевать украинские земли».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что более 3,5 тыс. украинских военных содержатся в плену в ДНР.

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