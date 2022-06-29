В формате «144 на 144»: ДНР и Украина провели обмен военнопленными

Власти Донецкой Народной Республики и Украины провели обмен пленными. Стороны обменяли по 144 человека. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, домой возвращаются 144 бойца ДНР и РФ, среди них — «очень ценные военнослужащие» и мобилизованные бойцы. Он также пожелал выздоровления переданным Киевом военным, принимавшим участие в спецоперации.

В среду, 29 июня, Донецкая Народная Республика и Украина провели обмен пленными в формате «144 на 144», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооружённых формирований Украины, большинство которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжёлые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, среди освобождённых из украинского плена есть «очень ценные» военнослужащие и мобилизованные бойцы.

Как указывает Донецкое агентство новостей, это первый случай обмена пленными между ДНР и Украиной с начала специальной военной операции.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины произошедший обмен назвали «самым масштабным».

Письмо отца марокканского наёмника

Отец приговорённого в Донецкой Народной Республике к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна обратился к Владимиру Путину с просьбой поспособствовать его помилованию. Письмо есть в распоряжении RT Arabic.

Как указал Тахер Саадун, его сын приехал на Украину в 2019 году на учёбу. По его словам, Ибрагим в силу недостатка жизненного опыта и отсутствия родительского контроля не смог правильно выбрать круг своего общения.

«В 2021-м ввиду юного возраста Ибрагима и отсутствия у него жизненного опыта его сумели обманным путём привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе. При этом он не уведомил нас и не посоветовался с нами. Окружение Ибрагима способствовало формированию в нём другой личности, подпитываемой его юношеским энтузиазмом и юношеским отрицанием устоявшихся норм», — говорится в обращении.

По словам мужчины, Ибрагим не поставил их в известность, что воевал на стороне ВСУ на передовой линии фронта на востоке Украины. При этом связь с ним была потеряна в марте 2022 года. Для семьи также стало неожиданностью, что молодой человек попал в плен.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернёте улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно», — добавил Тахер Саадун.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока не видели обращение от отца марокканца, приговорённого в ДНР к смертной казни. В настоящее время Владимир Путин находится в Ашхабаде, где проходит VI Каспийский саммит.

Сирия признала независимость ДНР и ЛНР

Дамаск принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает информагентство SANA со ссылкой на МИД Сирийской Арабской Республики.

«Воплощая общую волю и устремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ближайшее время сирийские дипломаты наладят контакт с представителями обеих республик «для согласования рамок укрепления отношений, включая установление дипломатических отношений в соответствии с установленными нормами».

16 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания ДНР со стороны Дамаска. Кроме того, Асад в интервью телеканалу RT Arabic объяснял причины, по которым Дамаск поддержал спецоперацию РФ в поддержку Донбасса.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Обстановка в районе Лисичанска

В ночь на 29 июня из Лисичанска в район Северска вышли около 500 украинских военных и 74 наёмника, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв. При этом, по его словам, наёмники из американских частных военных компаний (ЧВК) полностью контролируют действия украинской группировки, находящейся сейчас в Северске.

«На данный момент в Северске находится шесть батальонов ВСУ, также прибывают иностранцы. В «брошенных домах» и квартирах проживает личный состав ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что ряд украинских батальонов собираются покинуть Северск в ближайшее время.

Ранее в Минобороны РФ указывали, что украинские военные под Лисичанском дезертируют из-за проблем с продовольствием и голода. Посол ЛНР в России Родион Мирошник, в свою очередь, сообщал о множестве украинских боевиков, сдавшихся в плен в Лисичанске.