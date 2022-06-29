В ДНР анонсировали запуск пассажирских поездов из Волновахи в Мариуполь с 11 июля
- РИА Новости
«Начиная с 11 июля 2022 года и до отмены назначается курсирование... пригородных поездов «Волноваха — Мариуполь», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что поезда будут ходить утром и вечером.
Ранее власти Запорожской области заявили, что пассажирское сообщение между освобождёнными от украинских военных городами восстановлено.
До этого власти ДНР сообщили об открытии маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских автомобилей.