В ДНР открыли маршрут в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских

Власти ДНР заявили об открытии маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских автомобилей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Не только для военных (открыт маршрут. — RT). Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной. Люди пользуются этим, желающих много, есть очереди на границе, она под такой наплыв не была рассчитана. Но этот коридор существует», — цитирует собеседника агентство.

Рогов выразил надежду на скорое открытие стандартного маршрута, из Москвы в Крым через Запорожье и Харьков.