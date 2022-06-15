В Запарожской области восстановили пассажирское сообщение между городами
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова.
«Сейчас шаг за шагом количество общественного транспорта увеличивается. Сегодня можно из всех основных освобождённых городов на территории Запорожской области доехать от одного к другому», — цитирует собеседника агентство.
Ранее власти ДНР сообщили об открытии маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских автомобилей.