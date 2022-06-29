Советник Зеленского заявил, что для восстановления Украине нужен $1 трлн

Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления экономики и инфраструктуры Украины необходимо выделить около $1 трлн, что равно пяти ВВП страны.

По словам Устенко, прямые убытки Украины составляют $650 млн.

«Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до $1 трлн. Нам нужны эти суммы», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Espreso.

Он добавил, что Украина получает в качестве грантов порядка $5 млрд каждый месяц.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна направит £10 млн на восстановление железнодорожного сообщения на территории Украины.

26 июня сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказалась о ситуации с зерном на Украине. Она заявила, что власти страны не заботятся о населении и направляют крупные партии зерновых за рубеж с целью получить дополнительное финансирование для ведения боевых действий.