Советник Зеленского заявил, что для восстановления Украине нужен $1 трлн
- РИА Новости
По словам Устенко, прямые убытки Украины составляют $650 млн.
«Если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до $1 трлн. Нам нужны эти суммы», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Espreso.
Он добавил, что Украина получает в качестве грантов порядка $5 млрд каждый месяц.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна направит £10 млн на восстановление железнодорожного сообщения на территории Украины.
26 июня сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказалась о ситуации с зерном на Украине. Она заявила, что власти страны не заботятся о населении и направляют крупные партии зерновых за рубеж с целью получить дополнительное финансирование для ведения боевых действий.