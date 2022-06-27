Великобритания выделит средства на восстановления ж/д структуры Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна направит £10 млн на восстановление железнодорожного сообщения на территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт офиса премьера Джонсона.

Меры предлагаются в связи с необходимостью вывоза с территории украинского государства заготовленного зерна.

«Великобритания предоставит до £10 млн в виде материалов и оборудования «Украинским железным дорогам» для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в доставке зерна из страны по железной дороге. Великобритания ведёт тесные переговоры с правительством Украины о том, как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна», — заявили в пресс-службе премьер-министра.

26 июня сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказалась о ситуации с зерном на Украине. Она заявила, что власти страны не заботятся о населении и направляют крупные партии зерновых за рубеж с целью получить дополнительное финансирование для ведения боевых действий.