Великобритания выделит средства на восстановления ж/д структуры Украины

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна направит £10 млн на восстановление железнодорожного сообщения на территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт офиса премьера Джонсона.

Меры предлагаются в связи с необходимостью вывоза с территории украинского государства заготовленного зерна. 

«Великобритания предоставит до £10 млн в виде материалов и оборудования «Украинским железным дорогам» для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в доставке зерна из страны по железной дороге. Великобритания ведёт тесные переговоры с правительством Украины о том, как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна», — заявили в пресс-службе премьер-министра.

26 июня сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказалась о ситуации с зерном на Украине. Она заявила, что власти страны не заботятся о населении и направляют крупные партии зерновых за рубеж с целью получить дополнительное финансирование для ведения боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить