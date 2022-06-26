Сенатор Ковитиди: Киев преступно распоряжается зерном, не беспокоясь о жителях Украины

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Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказалась о ситуации с зерном на Украине. Она заявила, что власти страны не заботятся о населении и направляют крупные партии зерновых за рубеж с целью получить дополнительное финансирование для ведения боевых действий.

«Зерно стало для режима Зеленского предметом политического торга. Создавая искусственный дефицит зерна с целью получения дополнительной финансовой помощи коллективного Запада, украинская власть, жертвуя населением Украины, создаёт дополнительный искусственный источник напряжение», — цитирует Ковитиди ТАСС. 

Кроме того, по мнению сенатора, украинские власти не стремятся сохранять урожай, так как полученное зерно хранится со значительным нарушением правил. Во время перехода Мариуполя под контроль России в порту были обнаружены запасы зерна, которое было непригодно для переработки.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна — не хватает только конструктивной позиции Киева. Он отметил, что украинским военным необходимо разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию. 

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