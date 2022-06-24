Путин заявил, что по теме украинского зерна не хватает конструктива со стороны Киева

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Россия готова обеспечить перевозку украинского зерна — не хватает только конструктивной позиции Киева, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил, что по теме украинского зерна не хватает конструктива со стороны Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa Kyle Young

Он отметил, что украинским военным необходимо разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию. 

«У нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного — конструктивного похода со стороны киевских властей», — сказал Путин.

  • Путин заявил, что по теме украинского зерна не хватает конструктива со стороны Киева

Глава государства отметил, что Запад искусственно раздул истерику по теме прекращения транспортировки украинского зерна.

Он подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал проблему вывоза зерна с Украины искусственной.

Он подчеркнул, что, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой.

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