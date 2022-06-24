Запад искусственно раздул истерику по теме прекращения транспортировки украинского зерна, заявил президент России Владимир Путин.

«Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», — сказал он.

Путин отметил, что, по оценкам России и США, речь идёт о 5—6 млн т пшеницы и около 7 млн т кукурузы.

«Тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает», — добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды.

Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал проблему вывоза зерна с Украины искусственной.

Он подчеркнул, что, когда было предложено семь направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.

Он отверг обвинения в том, что Россия препятствует судоходству, и обвинил украинское правительство в создании помех.

В США назвали оптимальным вариантом вывоз украинского зерна через порт Одессы.